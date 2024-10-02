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26 Yaşında Otizm Tanısı Alan Bir Kadın Tanının Nasıl Konulduğunu ve Bu Süreçte Yaşadıklarını Anlattı

26 Yaşında Otizm Tanısı Alan Bir Kadın Tanının Nasıl Konulduğunu ve Bu Süreçte Yaşadıklarını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 16:53

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Otizm spektrum bozukluğu, bir bireyin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını etkileyen karmaşık bir nörolojik durumdur. Bu durum genellikle erken çocukluk döneminde belirgin hale gelir ve yaşam boyu sürebilir. Otizm spektrum bozukluğu olan kişiler, sosyal etkileşimlerde zorluk çekebilir, tekrarlayan davranışlar sergileyebilir ve belirli ilgi alanlarına yoğunlaşabilirler. Bu durum, bireyler arasında farklılık gösterebilir; bazıları hafif semptomlar gösterirken, diğerleri daha ciddi zorluklar yaşayabilir. Bu sebeple tanı oldukça ileri yaşlarda konulabilir hatta bazen hiç fark edilemeyebilir.

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Işıl Ergincan isimli sosyal medya kullanıcısı, sosyal medyada gördüğü bir test üzerine otizmli olabileceğinden şüphelendi.

Işıl Ergincan isimli sosyal medya kullanıcısı, sosyal medyada gördüğü bir test üzerine otizmli olabileceğinden şüphelendi.

Bunun üzerine bir uzmana danışan genç kadın, 26 yaşında otizm tanısı aldı.

Bunun üzerine bir uzmana danışan genç kadın, 26 yaşında otizm tanısı aldı.

Tüm süreci ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte o video;

Hastane sürecinin detaylarını ve tanıyı aldıktan sonraki süreci de burada anlattı;

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