"İnsan Yiyen Köy": Bir Gezgin Türkiye'nin En İlginç ve En Ürkütücü Hikayeye Sahip Köyünü Buldu

Türkiye'nin dört bir yanı sayısız hikayeyle dolu. Özellikle kırsal bölgelerde pek çok efsane nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar taşınmış durumda. Elbette bunların arasında oldukça ürkütücü olan hikayeler de mevcut. Tıpkı 'insan yiyen köy' hikayesi gibi.