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"İnsan Yiyen Köy": Bir Gezgin Türkiye'nin En İlginç ve En Ürkütücü Hikayeye Sahip Köyünü Buldu

"İnsan Yiyen Köy": Bir Gezgin Türkiye'nin En İlginç ve En Ürkütücü Hikayeye Sahip Köyünü Buldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 16:15

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Türkiye'nin dört bir yanı sayısız hikayeyle dolu. Özellikle kırsal bölgelerde pek çok efsane nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar taşınmış durumda. Elbette bunların arasında oldukça ürkütücü olan hikayeler de mevcut. Tıpkı 'insan yiyen köy' hikayesi gibi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAN2gO...
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Dünyanın dört bir yanını gezdiği videolar çeken Berkay Bilgiç, insan etinin yendiği söylenen o köye gitti.

Dünyanın dört bir yanını gezdiği videolar çeken Berkay Bilgiç, insan etinin yendiği söylenen o köye gitti.

Gezgin, Van'ın Çatak ilçesinde bulunan bu köyün hikayesini ve bu meşhur efsaneyi doğrudan köylülerden dinledi.

Gezgin, Van'ın Çatak ilçesinde bulunan bu köyün hikayesini ve bu meşhur efsaneyi doğrudan köylülerden dinledi.

İşte o video;

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