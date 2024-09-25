Kirası 9500 TL: Japonya'da Yaşayan Bir Türk 25 Metrekarelik "Devasa" Evini Paylaştı

Japonya, genellikle sade ve işlevsel yaşam biçimini benimseyen bir ülke olarak biliniyor. Minimalist bir yaşam tarzının hakim olduğu bu toplum, gereksiz ayrıntılardan kaçınmayı ve sadece en önemli unsurlara odaklanmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, yaşamın her alanına nüfuz ediyor.
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Japonya'da yaşayan içerik üreticisi Ömer Faruk Kalkan Japonya'daki minik evini gösterdi.
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9500 TL kirası bulunan bu ev kimilerine gayet yeterli gelirken kimileri ise boğucu buldu.
İşte o ev;
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