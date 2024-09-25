Kirası 9500 TL: Japonya'da Yaşayan Bir Türk 25 Metrekarelik "Devasa" Evini Paylaştı

Japonya, genellikle sade ve işlevsel yaşam biçimini benimseyen bir ülke olarak biliniyor. Minimalist bir yaşam tarzının hakim olduğu bu toplum, gereksiz ayrıntılardan kaçınmayı ve sadece en önemli unsurlara odaklanmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, yaşamın her alanına nüfuz ediyor.