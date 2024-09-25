Bir Gurbetçi Paylaştı: Almanya'da Kendinizi Tamamen Türkiye'de Gibi Hissedeceğiniz O Sokak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAIZI1...
Bildiğiniz gibi, Almanya'da Türk nüfusu oldukça yüksek. Bu durum, Almanya'nın kültürel yapısını önemli ölçüde etkilemektedir. Türklerin Almanya'daki varlığı, sosyal ve kültürel dinamikler üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmuştur. Bu etkileşim, Almanya'nın çeşitli yönlerini ve bölgelerini de şekillendiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'da yaşam ile ilgili videolar paylaşan Aytaç Sevim, Almanya'da Türklerin yoğunlukta olduğu bir bölgeyi paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köln'de bulunan Keupstrasse isimli caddenin görüntüsü, Türkiye'deki herhangi bir caddeyi aratmadı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın