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Bir Gurbetçi Paylaştı: Almanya'da Kendinizi Tamamen Türkiye'de Gibi Hissedeceğiniz O Sokak

Bir Gurbetçi Paylaştı: Almanya'da Kendinizi Tamamen Türkiye'de Gibi Hissedeceğiniz O Sokak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 18:06

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Bildiğiniz gibi, Almanya'da Türk nüfusu oldukça yüksek. Bu durum, Almanya'nın kültürel yapısını önemli ölçüde etkilemektedir. Türklerin Almanya'daki varlığı, sosyal ve kültürel dinamikler üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmuştur. Bu etkileşim, Almanya'nın çeşitli yönlerini ve bölgelerini de şekillendiriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAIZI1...
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Almanya'da yaşam ile ilgili videolar paylaşan Aytaç Sevim, Almanya'da Türklerin yoğunlukta olduğu bir bölgeyi paylaştı.

Almanya'da yaşam ile ilgili videolar paylaşan Aytaç Sevim, Almanya'da Türklerin yoğunlukta olduğu bir bölgeyi paylaştı.

Köln'de bulunan Keupstrasse isimli caddenin görüntüsü, Türkiye'deki herhangi bir caddeyi aratmadı.

Köln'de bulunan Keupstrasse isimli caddenin görüntüsü, Türkiye'deki herhangi bir caddeyi aratmadı.

İşte o video;

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