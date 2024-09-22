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Bir Sokak Röportajında "Almanya'da Tek Bir Domates 30 Euro" Diyen Kadına Bir Başka Gurbetçiden Cevap Geldi

Bir Sokak Röportajında "Almanya'da Tek Bir Domates 30 Euro" Diyen Kadına Bir Başka Gurbetçiden Cevap Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 17:49

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Bildiğiniz üzere gurbetçiler ekonomi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri Almanya'nın battığını söylerken kimileri ise bunun tamamen yalan olduğunu savunuyor. Bir kadın, sokak röportajında Almanya'da tek bir domatesin 30 Euro olduğunu iddia etmişti hatırlarsanız.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DALmMy...
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Almanya'da yaşayan başka bir gurbetçiden, o kadına cevap geldi.

Almanya'da yaşayan başka bir gurbetçiden, o kadına cevap geldi.

Erhan Aksoy isimli gurbetçi, birkaç markete giderek domates fiyatlarını gösterdi.

Erhan Aksoy isimli gurbetçi, birkaç markete giderek domates fiyatlarını gösterdi.

Ardından tek bir domates satın alıp onun da fiyatını paylaştı.

İşte o video;

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