Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş "20 Yıllık İktidar" Eleştirilerine Karşı Kurduğu Mantıkla Beyin Yaktı

Sokak röportajları, birbirinden farklı karakterlerin, düşüncelerin ve hikayelerin bir araya geldiği, sıra dışı ve ilgi çekici bir platform olma özelliği taşıyor. İnsanların görüş ve düşüncelerini özgürce paylaşabildiği bu alanda, ortaya ilginç fikirler de çıkabiliyor.