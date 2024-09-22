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Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş "20 Yıllık İktidar" Eleştirilerine Karşı Kurduğu Mantıkla Beyin Yaktı

Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş "20 Yıllık İktidar" Eleştirilerine Karşı Kurduğu Mantıkla Beyin Yaktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 11:06

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Sokak röportajları, birbirinden farklı karakterlerin, düşüncelerin ve hikayelerin bir araya geldiği, sıra dışı ve ilgi çekici bir platform olma özelliği taşıyor. İnsanların görüş ve düşüncelerini özgürce paylaşabildiği bu alanda, ortaya ilginç fikirler de çıkabiliyor.

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Bir vatandaş sokak röportajında yaptığı benzetmelerle ve kurduğu mantıkla beyin yaktı.

Bir vatandaş sokak röportajında yaptığı benzetmelerle ve kurduğu mantıkla beyin yaktı.

20 yıllın iktidarın değişmesi gerektiğini söyleyenlere "40 senedir evliyiz, hanımları boşayalım mı?" diyen vatandaş, Suriyeliler'in yaşadığı evleri de ahıra benzetti.

20 yıllın iktidarın değişmesi gerektiğini söyleyenlere "40 senedir evliyiz, hanımları boşayalım mı?" diyen vatandaş, Suriyeliler'in yaşadığı evleri de ahıra benzetti.

İşte o röportaj;

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