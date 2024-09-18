Verginin Vergisinin Vergisi: Türkiye'de iPhone 16 Pro Max’in Fiyatı Neye Göre Belirleniyor?

Bildiğiniz üzere iPhone 16 çıktı ve yakın zamanda Türkiye'ye de gelecek. Ön satışa başlanan telefonların fiyatı da telefon kadar gündem oldu bildiğiniz üzere. Peki Türkiye'de iPhone fiyatları neye göre belirleniyor.
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Mert Genco isimli sosyal medya kullanıcısı iPhone 16 Pro Max 1 TB üzerinden, Apple Türkiye'nin nasıl bir fiyatlandırma yaptığını anlattı.
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Bir telefondan neredeyse telefonun ülkeye giriş fiyatı kadar vergi alınması uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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