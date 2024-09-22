Emlakçıdan Detayları Öğrendi: Kapadokya'da Satışa Çıkarılan Peri Bacasının Fiyatı Dudak Uçuklattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8rocu...
Peri Bacaları, Türkiye'nin en önemli turistik değerlerinden biri. Bu etkileyici coğrafi oluşum, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Kendine özgü doğal güzelliği ve büyüleyici atmosferiyle, Peri Bacaları, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Her yıl binlerce turistin akınına uğrayan bu muhteşem yapılar yaratıcı turist çekme stratejileri ile de dolu aynı zamanda.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, bir peri bacasının satılık olduğunu görünce emlakçıyı arayıp detaylarını öğrenmek istedi.
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Otel yapımına uygun olduğu öğrenilen peri bacasının fiyatının 6 milyon olduğu öğrenildi.
İşte o video;
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