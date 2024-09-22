Tüm Yaz Böyle Geçti: Hayrettin Yaz Boyu Sosyal Medyayı İstila Eden Yunanistan Vloglarını Tiye Aldı

Bildiğiniz üzere, özellikle yurt dışında yaşayanlar için ucuz tatilin adresi olan ülkemiz bu yıl tatil bölgelerindeki pahalılıkla sık sık gündem oldu. Durum böyle olunca, özellikle ülkemizdeki tatilciler rotayı Yunanistan'a çevirdi. Yaz boyu sosyal medyada Yunanistan tatil videolarına boğulduk.
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Hayrettin de bu Yunanistan videolarını tiye aldığı bir tatil videosu çekti.
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Her biri birbirinin aynı olan videolarla dalga geçen Hayrettin'in videosundaki detaylar güldürdü.
İşte o video;
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