"Bazı Çocuklar Çok Şanslı": Kızının Bir Gününü Taklit Eden Babanın Kalpleri Isıtan Videosu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elifirmakkk5/...
Son dönemde babaların kızlarını taklit ettikleri bir video akımı başladı bildiğiniz üzere. Kızlarının ironik hareketlerini ezberleyen babalar, kalpleri ısıtan videolara imza atıyor.
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'elifirmakkk5' isimli sosyal medya kullanıcısı da babasıyla birlikte bu akıma katıldı.
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Video için kızının tokalarını takıp kırmızı ruj detayını da atlamayan babanın videosu beğeni topladı.
İşte o video;
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