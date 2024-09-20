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"Bazı Çocuklar Çok Şanslı": Kızının Bir Gününü Taklit Eden Babanın Kalpleri Isıtan Videosu

"Bazı Çocuklar Çok Şanslı": Kızının Bir Gününü Taklit Eden Babanın Kalpleri Isıtan Videosu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 22:33

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Son dönemde babaların kızlarını taklit ettikleri bir video akımı başladı bildiğiniz üzere. Kızlarının ironik hareketlerini ezberleyen babalar, kalpleri ısıtan videolara imza atıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elifirmakkk5/...
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'elifirmakkk5' isimli sosyal medya kullanıcısı da babasıyla birlikte bu akıma katıldı.

'elifirmakkk5' isimli sosyal medya kullanıcısı da babasıyla birlikte bu akıma katıldı.

Video için kızının tokalarını takıp kırmızı ruj detayını da atlamayan babanın videosu beğeni topladı.

Video için kızının tokalarını takıp kırmızı ruj detayını da atlamayan babanın videosu beğeni topladı.

İşte o video;

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