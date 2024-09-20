Tanıyamadılar: Babalarını İlk Kez Sakalsız Gören Miniklerin Güldüren Tepkisi

Bebekler büyüme süreçlerinde çevrelerini keşfeder. Bu keşif yolculuğunda ilk tanıştıkları kişiler ise genellikle anneleri ve babaları olur. Bu ilk tanışıklık, onların dünyayı algılama şekillerini belirler ve kişiliklerinin temel taşlarını oluşturur. Bu tanışma elbette fiziksel olduğundan anne ve babalardaki en küçük fiziki değişim onları büyük ölçüde etkiler.