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Tanıyamadılar: Babalarını İlk Kez Sakalsız Gören Miniklerin Güldüren Tepkisi

Tanıyamadılar: Babalarını İlk Kez Sakalsız Gören Miniklerin Güldüren Tepkisi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 18:29

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Bebekler büyüme süreçlerinde çevrelerini keşfeder. Bu keşif yolculuğunda ilk tanıştıkları kişiler ise genellikle anneleri ve babaları olur. Bu ilk tanışıklık, onların dünyayı algılama şekillerini belirler ve kişiliklerinin temel taşlarını oluşturur. Bu tanışma elbette fiziksel  olduğundan anne ve babalardaki en küçük fiziki değişim onları büyük ölçüde etkiler.

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Sosyal medyada bebeklerin babalarını ilk kez sakalsız halde gördükleri anda verdikleri tepkiler viral oldu.

Sosyal medyada bebeklerin babalarını ilk kez sakalsız halde gördükleri anda verdikleri tepkiler viral oldu.

Miniklerin verdikleri tepkiler ve çekingen bakışları izleyenleri gülümsetirken bazıları bunu travmatik buldu.

Miniklerin verdikleri tepkiler ve çekingen bakışları izleyenleri gülümsetirken bazıları bunu travmatik buldu.

İşte o anlar;

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