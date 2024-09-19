"Antonio Banderas'tan Tarık Mengüç'e": Bir Kuaförün Paylaştığı Değişim Videosu Sinirleri Bozdu

Birçok kişi için saçlarını kestirmek ve imaj yenilemek, görünüşlerine taze bir soluk getirir. Bu, sadece dış görünüşle sınırlı kalmaz; aynı zamanda kişinin kendisini daha iyi hissetmesine de yardımcı olur. İmaj değişikliği yapmanın, kişinin özgüvenini artırdığı ve yeni bir başlangıç hissi verdiği söylenir. Fakat her değişim elbette o kadar da mutlu etmeyebilir.
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Bir kuaför, müşterisinin saçlarını kesip boyadıktan sonra yaşadığı değişimi paylaştı.
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Adamın tüm karizmasının kaybolduğu o değişim sinirleri bozdu.
İşte o değişim;
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