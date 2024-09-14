Sokakta Piyano Çalan Bir Müzisyene Celine Dion Şarkısıyla Eşlik Eden Miniğin Performansı Hayran Bıraktı

Çocukların bireysel yeteneklerini fark etmeleri ve bu alanda teşvik edilmeler oldukça önemli. Kendi kabiliyetlerinin farkına varan çocuklar, bu yetenekleri kullanarak kendilerini daha iyi ifade ederler ve bu durum onların özgüvenlerini artırır. Bu süreç, çocukların kişiliklerini ve karakterlerini şekillendiren önemli bir faktördür.