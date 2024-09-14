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Sokakta Piyano Çalan Bir Müzisyene Celine Dion Şarkısıyla Eşlik Eden Miniğin Performansı Hayran Bıraktı

Sokakta Piyano Çalan Bir Müzisyene Celine Dion Şarkısıyla Eşlik Eden Miniğin Performansı Hayran Bıraktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 16:08 Son Güncelleme: 14.09.2024 - 16:12

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Çocukların bireysel yeteneklerini fark etmeleri ve bu alanda teşvik edilmeler oldukça önemli. Kendi kabiliyetlerinin farkına varan çocuklar, bu yetenekleri kullanarak kendilerini daha iyi ifade ederler ve bu durum onların özgüvenlerini artırır. Bu süreç, çocukların kişiliklerini ve karakterlerini şekillendiren önemli bir faktördür.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_tP9WwyQLb/
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Henüz 3 yaşında olmasına rağmen bir profesyonel gibi müzik eğitimi alan bir minik, sokakta piyano çalan bir müzisyene eşlik etti.

Henüz 3 yaşında olmasına rağmen bir profesyonel gibi müzik eğitimi alan bir minik, sokakta piyano çalan bir müzisyene eşlik etti.

O sırada orada bulunan insanlar minik kızın performansı karşısında şoke oldu.

O sırada orada bulunan insanlar minik kızın performansı karşısında şoke oldu.

İşte o anlar;

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