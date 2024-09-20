İzmir'de ve Miami'de Hemen Hemen Aynı Fiyata Satılan İki Evin Karşılaştırıldığı Video Sinir Bozdu

Son dönemde ülkemizde ev sahibi olmak hayal oldu bildiğiniz üzere. Ekonomik kriz ile birlikte fırsatçıların ağızları açık bıraktığı emlak sektöründe çeşitli önlemler alınmaya çalışılsa da henüz net bir çözüm üretilemedi. Öyle ki, yurt dışında ev almak daha makul hale geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal meyada biri İzmir'de biri Miami'de olan ve hemen hemen aynı fiyata satıldığı iddia edilen iki ev karşılaştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlerin arasındaki dev fark ise özellikle ev hayali kuranların sinirlerini bozdu.
İşte o karşılaştırma;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın