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İzmir'de ve Miami'de Hemen Hemen Aynı Fiyata Satılan İki Evin Karşılaştırıldığı Video Sinir Bozdu

İzmir'de ve Miami'de Hemen Hemen Aynı Fiyata Satılan İki Evin Karşılaştırıldığı Video Sinir Bozdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 18:41

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Son dönemde ülkemizde ev sahibi olmak hayal oldu bildiğiniz üzere. Ekonomik kriz ile birlikte fırsatçıların ağızları açık bıraktığı emlak sektöründe çeşitli önlemler alınmaya çalışılsa da henüz net bir çözüm üretilemedi. Öyle ki, yurt dışında ev almak daha makul hale geldi.

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Sosyal meyada biri İzmir'de biri Miami'de olan ve hemen hemen aynı fiyata satıldığı iddia edilen iki ev karşılaştırdı.

Sosyal meyada biri İzmir'de biri Miami'de olan ve hemen hemen aynı fiyata satıldığı iddia edilen iki ev karşılaştırdı.

Evlerin arasındaki dev fark ise özellikle ev hayali kuranların sinirlerini bozdu.

Evlerin arasındaki dev fark ise özellikle ev hayali kuranların sinirlerini bozdu.

İşte o karşılaştırma;

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