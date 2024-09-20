İzmir'de ve Miami'de Hemen Hemen Aynı Fiyata Satılan İki Evin Karşılaştırıldığı Video Sinir Bozdu

Son dönemde ülkemizde ev sahibi olmak hayal oldu bildiğiniz üzere. Ekonomik kriz ile birlikte fırsatçıların ağızları açık bıraktığı emlak sektöründe çeşitli önlemler alınmaya çalışılsa da henüz net bir çözüm üretilemedi. Öyle ki, yurt dışında ev almak daha makul hale geldi.