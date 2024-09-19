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Hayalet Şehir Gibi: Kentsel Dönüşümün Kaosa Dönüştüğü Fikirtepe'nin Son Görüntüsü Paylaşıldı

Hayalet Şehir Gibi: Kentsel Dönüşümün Kaosa Dönüştüğü Fikirtepe'nin Son Görüntüsü Paylaşıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 09:18

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Günümüzde, betonlaşma, çağımızın en önemli sorunlarından biri. Bu durum, modern yaşamın getirdiği gereklilikler ve hızlı kentleşme süreci ile doğrudan ilişkili. Betonlaşma, doğal yaşam alanlarının hızla azalmasına neden oluyor ve bu durum, ekosistemde önemli dengesizliklere yol açıyor. Bu nedenle, betonlaşma, sadece fiziksel çevremizi değil, aynı zamanda yaşam kalitemizi ve gelecek nesillerin yaşamını da olumsuz etkileyen bir sorun. Özellikle kentsel dönüşüm projeleriyle bu sorun daha da hız kazanıyor.

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Kentsel dönüşüm meselesinin tam bir kaosa dönüştüğü Fikirtepe'nin son görüntüsü paylaşıldı.

Kentsel dönüşüm meselesinin tam bir kaosa dönüştüğü Fikirtepe'nin son görüntüsü paylaşıldı.

Hayalet şehri andıran o görüntü izlerken bile ürkütmeye yetti.

Hayalet şehri andıran o görüntü izlerken bile ürkütmeye yetti.

İşte o görüntüler;

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