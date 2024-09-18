Kafa Travması Olan Acil Vakaya Yetişen Ambulansın Görüntülerini İzlerken Sinirleriniz Bozulacak

Ambulans, polis ve itfaiye gibi acil durum araçlarına öncelik vermek, toplumun genel güvenliği ve huzuru için elzem. Bu nedenle, acil durum araçlarına öncelik verme konusunda toplumun tüm bireylerine büyük görevler düşüyor. Bu konunun önemi daha ilkokul yıllarından beri öğretilmesine rağmen toplum bu konuda yeterince bilinçli davranamayabiliyor.
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İstanbul'da acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın o anları sosyal medyada viral oldu.
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Bazı araçlar bilinçli davranırken bazılarının durumu zorlaştırması izleyenlerin sinirlerini bozdu.
İşte o anlar;
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