Bir Depremzede Felaketin Ardından Hayata Dönmeye Çalışan Hatay'ın Son Görüntülerini Paylaştı

Ülkemiz 2023'ün Şubat ayında, daha önce benzeri görülmemiş bir felaketle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ili deprem 11 ilimizi birden etkiledi. O günden bugüne bölgede hala depremin fiziksel ve psikolojik hasarları ike mücadele edilmeye çalışılıyor.