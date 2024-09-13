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Bir Depremzede Felaketin Ardından Hayata Dönmeye Çalışan Hatay'ın Son Görüntülerini Paylaştı

Bir Depremzede Felaketin Ardından Hayata Dönmeye Çalışan Hatay'ın Son Görüntülerini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 17:21

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Ülkemiz 2023'ün Şubat ayında, daha önce benzeri görülmemiş bir felaketle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ili deprem 11 ilimizi birden etkiledi. O günden bugüne bölgede hala depremin fiziksel ve psikolojik hasarları ike mücadele edilmeye çalışılıyor.

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Deprem bölgesinde yaşayan bir vatandaş, Hatay'ın depremden 1,5 yıl sonraki görüntülerini paylaştı.

Deprem bölgesinde yaşayan bir vatandaş, Hatay'ın depremden 1,5 yıl sonraki görüntülerini paylaştı.

Bir yandan günlük yaşama dönmeye çalışan Hatay'da diğer yandan enkazların hala duruyor olması görenleri öfkelendirdi.

Bir yandan günlük yaşama dönmeye çalışan Hatay'da diğer yandan enkazların hala duruyor olması görenleri öfkelendirdi.

İşte o görüntüler;

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