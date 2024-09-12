Zaman Bir Anda Durmuş Gibi: Covid-19 Felaketinden Sonra Olduğu Gibi Terk Edilmiş Eve Girdiler

Bildiğiniz üzere tüm dünya koca bir pandemi atlattı. Gerilim filmlerini aratmayan o günlerde birbirinden ilginç olaylar yaşadık. Covid-19 pek çok insanın hayatında bir dönüm noktası oldu. Her birimiz, bu süreçte birbirinden farklı ve ilginç tecrübeler yaşadık. Bu pandemi, sadece sağlıkla ilgili bir kriz olmanın ötesinde, hayatlarımızın her alanını etkileyen bir durum haline geldi.