14 Gün Boyunca Sadece Su ile Beslenen Genç 14 Günün Sonunda Yaşadığı Değişimi Paylaştı

'Su Diyeti'ni mutlaka duymuşsunuzdur. Son dönemde oldukça yaygınlaşan bu diyette insanlar sadece su ile besleniyor. Hedefledikleri gün kadar su diyetini yaptıktan sonra da yavaş yavaş sıvı gıdalarla başlayarak normal yemek düzenine geçiliyor. Bu diyetin pek çok hastalığı iyileştirdiği hatta vücudu sıfırladığı söyleniyor.