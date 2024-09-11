14 Gün Boyunca Sadece Su ile Beslenen Genç 14 Günün Sonunda Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/21gun0kalor...
'Su Diyeti'ni mutlaka duymuşsunuzdur. Son dönemde oldukça yaygınlaşan bu diyette insanlar sadece su ile besleniyor. Hedefledikleri gün kadar su diyetini yaptıktan sonra da yavaş yavaş sıvı gıdalarla başlayarak normal yemek düzenine geçiliyor. Bu diyetin pek çok hastalığı iyileştirdiği hatta vücudu sıfırladığı söyleniyor.
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Bir genç 14 gün boyunca yalnızca su ile beslendi ve bu süreci sosyal medya hesabından paylaştı.
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Hedeflediği 14 günün sonunda yaşadığı değişim ise pek çok kişiye ilham verdi.
İşte o değişim;
Ayrıca sürecin sonunda kan değerlerinde meydana gelen değişimi de paylaştı;
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