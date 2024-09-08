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Berlin'de Korku Filmlerini Aratmayan Düşük Bütçeli Harry Potter Tema Parkı Filmin Hayranlarını Üzdü

Berlin'de Korku Filmlerini Aratmayan Düşük Bütçeli Harry Potter Tema Parkı Filmin Hayranlarını Üzdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 10:29 Son Güncelleme: 08.09.2024 - 10:31

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Harry Potter tüm dünyada en çok sevilen seriler arasında. Hem filmleri hem kitapları ile kült haline gelmiş bu serinin her yaştan hayran kitlesi var. Harry Potter hayranlarının, kendilerini o evrende hissedebilecekleri deneyimler yaşamaları için birbirinden büyüleyici etkinlikler, tema parklar ve alanlar oluşturuluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9p3eE...
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Berlin'de bulunan bir parka yerleştirilmiş Harry Potter figürleri sosyal medyada viral oldu.

Berlin'de bulunan bir parka yerleştirilmiş Harry Potter figürleri sosyal medyada viral oldu.

Korku filminden fırlamış gibi görünen o figürler, özellikle filmim hayranlarını üzdü.

Korku filminden fırlamış gibi görünen o figürler, özellikle filmim hayranlarını üzdü.

İşte o park;

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