Berlin'de Korku Filmlerini Aratmayan Düşük Bütçeli Harry Potter Tema Parkı Filmin Hayranlarını Üzdü

Harry Potter tüm dünyada en çok sevilen seriler arasında. Hem filmleri hem kitapları ile kült haline gelmiş bu serinin her yaştan hayran kitlesi var. Harry Potter hayranlarının, kendilerini o evrende hissedebilecekleri deneyimler yaşamaları için birbirinden büyüleyici etkinlikler, tema parklar ve alanlar oluşturuluyor.