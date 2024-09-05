Parklarının Zemininin Düzeltilmesini İsteyen Minikler Belediyeye Durumu Canlandırma Yaparak Anlattı

Günümüzde, çocuklar daha bilinçli bir şekilde büyüyor ve her biri haklarını arama konusunda fazlasıyla bilgi sahibi. Her alanda, kendilerini ifade etme ve haklarını savunma becerileri, onların daha bilinçli ve haklarını arayan bireyler haline gelmelerini sağlıyor. Bu durum, teknoloji konusundaki hakimiyetleriyle de birleşince yetişkinleri şaşırtacak durumlar yaşanabiliyor.