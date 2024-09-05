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Parklarının Zemininin Düzeltilmesini İsteyen Minikler Belediyeye Durumu Canlandırma Yaparak Anlattı

Parklarının Zemininin Düzeltilmesini İsteyen Minikler Belediyeye Durumu Canlandırma Yaparak Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 09:34

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Günümüzde, çocuklar daha bilinçli bir şekilde büyüyor ve her biri haklarını arama konusunda fazlasıyla bilgi sahibi. Her alanda, kendilerini ifade etme ve haklarını savunma becerileri, onların daha bilinçli ve haklarını arayan bireyler haline gelmelerini sağlıyor. Bu durum, teknoloji konusundaki hakimiyetleriyle de birleşince yetişkinleri şaşırtacak durumlar yaşanabiliyor.

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Kayseri'de iki çocuk her gün oynadıkları parkın zemininin zarar gördüğünü fark edince yetkililerden düzeltilmesini talep etmek istedi.

Kayseri'de iki çocuk her gün oynadıkları parkın zemininin zarar gördüğünü fark edince yetkililerden düzeltilmesini talep etmek istedi.

Bunun için parkın durumunu video ile gösteren minikler bir de canlandırma yaptı.

Bunun için parkın durumunu video ile gösteren minikler bir de canlandırma yaptı.

İşte o canlandırma;

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WantonNovelSMYRNA

"Bilal' e anlatır gibi..." diye bir söylem vardı. O şekilde olmuş sanki. (:

shizuka_

Dünya'yı çocuklar yönetsin 🤗💜

what ever

oyy &lt;3