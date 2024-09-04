Görüş Bildir
Haberler
Video
Motoru ile Yolculuk Yaparken Felaketin Eşiğinden Döndü: Kısa Devre Yapan Motor Genç Üzerindeyken Alev Aldı

Motoru ile Yolculuk Yaparken Felaketin Eşiğinden Döndü: Kısa Devre Yapan Motor Genç Üzerindeyken Alev Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 16:31 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 16:33

İçerik Devam Ediyor

Motosiklet, bazılarına göre bir yaşam biçimi, bir tutkuyken, diğerleri içinse tehlikenin ta kendisi. Motosikletle gezdiği anları paylaşan bir gencin videosu, bu konuda endişesi olanları bir kere daha düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_dj_8...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir genç motosikletiyle yolculuk yaptığı sırada kısa devre sebebiyle motoru bir anda alev aldı.

Bir genç motosikletiyle yolculuk yaptığı sırada kısa devre sebebiyle motoru bir anda alev aldı.

Durumu farkeden genç hızlıca motosikletin üzerinden atlamayı başarınca büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

Durumu farkeden genç hızlıca motosikletin üzerinden atlamayı başarınca büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

O anlar, yolculuğunu kaydeden gencin kamerasına anbean yansıdı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın