Motoru ile Yolculuk Yaparken Felaketin Eşiğinden Döndü: Kısa Devre Yapan Motor Genç Üzerindeyken Alev Aldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_dj_8...
Motosiklet, bazılarına göre bir yaşam biçimi, bir tutkuyken, diğerleri içinse tehlikenin ta kendisi. Motosikletle gezdiği anları paylaşan bir gencin videosu, bu konuda endişesi olanları bir kere daha düşündürdü.
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Bir genç motosikletiyle yolculuk yaptığı sırada kısa devre sebebiyle motoru bir anda alev aldı.
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Durumu farkeden genç hızlıca motosikletin üzerinden atlamayı başarınca büyük bir felaketin eşiğinden döndü.
İşte o anlar;
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