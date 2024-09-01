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Hindistan'ı Gezen İki Türk Hiçbir Güvenlik Önleminin Olmadığı 'Ölüm Gondolu'na Bindi

Hindistan'ı Gezen İki Türk Hiçbir Güvenlik Önleminin Olmadığı 'Ölüm Gondolu'na Bindi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 11:48

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Eğlence parkları, adrenalinin zirve yaptığı, heyecanın ve eğlencenin bir arada yaşandığı benzersiz mekanlar. Kimileri için bu büyük bir zevk olsa da çoğu insan bunu oldukça riskli buluyor. Elbette bu tarz yerlerde güvenlik oldukça önemli ama bazen ihmal edilebiliyor. Hindistan'da ise eğlence parklarında 'önlem' pek duyulmuş bir kelime değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-5W6n...
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Dünyayı gezdikleri videolar paylaşan iki genç Hindistan'da bir eğlence parkına gitti.

Dünyayı gezdikleri videolar paylaşan iki genç Hindistan'da bir eğlence parkına gitti.

Hiçbir güvenlik önleminin olmadığı gondola binen gençlerin o anları, izleyenlerin bile gerilmesine sebep oldu.

Hiçbir güvenlik önleminin olmadığı gondola binen gençlerin o anları, izleyenlerin bile gerilmesine sebep oldu.

İşte o gondol;

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