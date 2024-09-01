Hindistan'ı Gezen İki Türk Hiçbir Güvenlik Önleminin Olmadığı 'Ölüm Gondolu'na Bindi

Eğlence parkları, adrenalinin zirve yaptığı, heyecanın ve eğlencenin bir arada yaşandığı benzersiz mekanlar. Kimileri için bu büyük bir zevk olsa da çoğu insan bunu oldukça riskli buluyor. Elbette bu tarz yerlerde güvenlik oldukça önemli ama bazen ihmal edilebiliyor. Hindistan'da ise eğlence parklarında 'önlem' pek duyulmuş bir kelime değil.