Hindistan'ı Gezen İki Türk Hiçbir Güvenlik Önleminin Olmadığı 'Ölüm Gondolu'na Bindi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-5W6n...
Eğlence parkları, adrenalinin zirve yaptığı, heyecanın ve eğlencenin bir arada yaşandığı benzersiz mekanlar. Kimileri için bu büyük bir zevk olsa da çoğu insan bunu oldukça riskli buluyor. Elbette bu tarz yerlerde güvenlik oldukça önemli ama bazen ihmal edilebiliyor. Hindistan'da ise eğlence parklarında 'önlem' pek duyulmuş bir kelime değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyayı gezdikleri videolar paylaşan iki genç Hindistan'da bir eğlence parkına gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hiçbir güvenlik önleminin olmadığı gondola binen gençlerin o anları, izleyenlerin bile gerilmesine sebep oldu.
İşte o gondol;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın