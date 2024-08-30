Ticari Zeka mı Turist Kazıklama mı? Antalya'da Bir Esnaf Turistlere Deniz Ayakkabısı Diye 'Kara Lastik' Satmış

Kaynak: https://www.tiktok.com/@novaseff/vide...
Son yıllarda ülkemiz ucuz tatilin adresi olarak turistlerin ve gurbetçilerin uğrak noktası haline gelmişti. Fakat bu sene, özellikle tatil bölgelerindeki fiyatlar ülkemize dövizle gelenlere de fazla gelmeye başladı. Turistler bu duruma isyan ederken, bu gerçekten enflasyon etkisi mi yoksa esnafın fırsatçılığı mı konusu tartışılmaya başlandı.
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Antalya'da bir esnafın turistlere deniz ayakkabısı diye, köylerde tercih edilen 'kara lastik' sattığı görüldü.
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Bunu kimileri, kara lastikler orada giymeye çok uygun olduğundan ticari zeka olarak görürken kimileri ise 'turist kazıklamak' olarak değerlendirdi.
İşte o görüntüler;
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