Bir Türk Fransa'nın Meşhur Louvre Müzesi'ne Türkiye'den Götürülen Eserleri Paylaştı

Louvre Müzesi, dünyanın en çok tanınan sanat ve tarih mekanıdır. İçerisinde barındırdığı sayısız eser ile sanat ve tarih meraklılarının uğrak noktası olan Louvre, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. İçerisindeki eserlerin zenginliği ve çeşitliliği ile Louvre, sanatseverler için bir cennet gibi. Dünyanın dört bir yanından eserlerin bulunduğu müzede ülkemizden de pek çok eser bulunuyor.