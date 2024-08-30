Bir Türk Fransa'nın Meşhur Louvre Müzesi'ne Türkiye'den Götürülen Eserleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6YLrz...
Louvre Müzesi, dünyanın en çok tanınan sanat ve tarih mekanıdır. İçerisinde barındırdığı sayısız eser ile sanat ve tarih meraklılarının uğrak noktası olan Louvre, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. İçerisindeki eserlerin zenginliği ve çeşitliliği ile Louvre, sanatseverler için bir cennet gibi. Dünyanın dört bir yanından eserlerin bulunduğu müzede ülkemizden de pek çok eser bulunuyor.
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Louvre Müzesi'ni ziyaret eden bir Türk, müzeye ülkemizden götürülen eserleri paylaştı.
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Müzede İzmir'den Kütahya'ya kadar pek çok ilimizden eserin bulunması dikkat çekti.
İşte o video;
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Sadece rezalet. Vatanhainleri bu ülkeden çıkan eserleri kaçırıp en büyük hırsız British Müzesi başta olmak üzere bu hırsızlara satarsa sadece hayıflanırız. H... Devamını Gör
sahip çıkılmazsa alınır Türkiye'de arkeolojik kazıları genelde define avcıları yapıyor devlet tarihe yatırım yapmıyor halk zaten saygı göstermiyor