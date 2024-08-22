Koşu Videoları ile Tanınan Ayşe Bir Takipçisinin İsteği Üzerine Aynı Gün İçinde İki Farklı Ülkede Koştu

'ayseilefitol' isimli sosyal medya kullanıcısını koşu videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi yediği yiyeceklerin kalorisi kadar koşmaktan, takipçilerinin ilginç isteklerine kadar pek çok koşu meydan okuması gerçekleştiriyor. Ayşe yine bir takipçisinden gelen ilginç isteği kırmadı.