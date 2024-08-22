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Koşu Videoları ile Tanınan Ayşe Bir Takipçisinin İsteği Üzerine Aynı Gün İçinde İki Farklı Ülkede Koştu

Koşu Videoları ile Tanınan Ayşe Bir Takipçisinin İsteği Üzerine Aynı Gün İçinde İki Farklı Ülkede Koştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 13:37

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'ayseilefitol' isimli sosyal medya kullanıcısını koşu videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi yediği yiyeceklerin kalorisi kadar koşmaktan, takipçilerinin ilginç isteklerine kadar pek çok koşu meydan okuması gerçekleştiriyor. Ayşe yine bir takipçisinden gelen ilginç isteği kırmadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-18R4yuFJl/
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Bir takipçisi Ayşe'ye "Aynı gün içinde iki farklı ülkede koşabilir misin?" diye sordu.

Bir takipçisi Ayşe'ye "Aynı gün içinde iki farklı ülkede koşabilir misin?" diye sordu.

Bu meydan okumaya hiç düşünmeden karşılık veren Ayşe sabah Türkiye'de akşam ise Fransa'da koştu.

Bu meydan okumaya hiç düşünmeden karşılık veren Ayşe sabah Türkiye'de akşam ise Fransa'da koştu.

İşte o video;

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