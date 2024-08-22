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Bir Gurbetçi Türkiye'de Her Yıl Gittiği Restoran'ın Son 3 Yıldaki Fiyat Değişimini Paylaştı

Bir Gurbetçi Türkiye'de Her Yıl Gittiği Restoran'ın Son 3 Yıldaki Fiyat Değişimini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 09:36

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Geçtiğimiz günlerde, Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin 3 yıl üst üste aynı marketten yaptığı aynı alışverişi paylaştığı video sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Kadın videosunda Almanya'daki 3 yıllık fiyat değişimini göstermişti. Benzer bir video da yine yurt dışında yaşayan ve ülkemizi ziyaret eden bir Türk'ten geldi.

Öncelikle o videoyu görmeyenler için buraya bırakalım;

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Yurt dışında yaşayan bir kadın, her yıl mutlaka geldiği bir restoranda, aynı masaya son 3 yılda ödediği fiyatı paylaştı.

Yurt dışında yaşayan bir kadın, her yıl mutlaka geldiği bir restoranda, aynı masaya son 3 yılda ödediği fiyatı paylaştı.

Fiyatı dolar üzerinden karşılaştırdığı videoda, 3 yılda 4 kattan fazla artış olması izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

Fiyatı dolar üzerinden karşılaştırdığı videoda, 3 yılda 4 kattan fazla artış olması izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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