Bir Gurbetçi Türkiye'de Her Yıl Gittiği Restoran'ın Son 3 Yıldaki Fiyat Değişimini Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde, Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin 3 yıl üst üste aynı marketten yaptığı aynı alışverişi paylaştığı video sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Kadın videosunda Almanya'daki 3 yıllık fiyat değişimini göstermişti. Benzer bir video da yine yurt dışında yaşayan ve ülkemizi ziyaret eden bir Türk'ten geldi.
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Yurt dışında yaşayan bir kadın, her yıl mutlaka geldiği bir restoranda, aynı masaya son 3 yılda ödediği fiyatı paylaştı.
Fiyatı dolar üzerinden karşılaştırdığı videoda, 3 yılda 4 kattan fazla artış olması izleyenleri uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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