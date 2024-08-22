Bir Gurbetçi Türkiye'de Her Yıl Gittiği Restoran'ın Son 3 Yıldaki Fiyat Değişimini Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde, Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin 3 yıl üst üste aynı marketten yaptığı aynı alışverişi paylaştığı video sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Kadın videosunda Almanya'daki 3 yıllık fiyat değişimini göstermişti. Benzer bir video da yine yurt dışında yaşayan ve ülkemizi ziyaret eden bir Türk'ten geldi.