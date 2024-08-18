Duş Bile Yok: Esenyurt'da 5550 TL Kira İstenen Mağaradan Hallice Bodrum Kat Daire Tepki Çekti

Son dönemdeki fiyat artışlarından en çok etkilenen sektör emlak sektörü oldu. Hem evlerin satış fiyatı hem kira fiyatları akılalmaz bir biçimde arttı. Öyle ki artık yaşanmaz durumdaki evler bile, yüksek fiyatlara satışa sunuluyor ya da kiraya veriliyor.
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Esenyurt'ta 5550 TL kira istenen bir ev sosyal medyada viral oldu.
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Kapıları bile takılı olmayan, duş alanı ya da düzgün mutfak tezgahı bile bulunmayan ev için istenen fiyat sinirleri bozdu.
İşte o ev;
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