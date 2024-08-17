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Tüm Parasını Verdi: Dünyayı Gezmek İçin Yaptığı Takıları Satan İpek'e Youtuber Gençten Büyük Destek

Tüm Parasını Verdi: Dünyayı Gezmek İçin Yaptığı Takıları Satan İpek'e Youtuber Gençten Büyük Destek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 23:12

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'jibribell' isimli Youtuber genci, çektiği yardım videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi dünyayı gezerek ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunuyor. Kendisinin yolu şimdi de dünyayı gezme hayali kuran İpek ile kesişti.

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Japonya ve Güney Kore'ye gitmek için yaptığı takıları satan İpek'in azmine hayran kalan genç ona destek olmak istedi.

Japonya ve Güney Kore'ye gitmek için yaptığı takıları satan İpek'in azmine hayran kalan genç ona destek olmak istedi.

Cebindeki tüm parayı İpek'e vermesinin ardından, insanları da İpek'e destek olmaya çağırdı.

Cebindeki tüm parayı İpek'e vermesinin ardından, insanları da İpek'e destek olmaya çağırdı.

Ayrıca İpek de 'ipektravels' isimli hesabından seyahat videolarını paylaşıyor.

İşte o video;

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