Tüm Parasını Verdi: Dünyayı Gezmek İçin Yaptığı Takıları Satan İpek'e Youtuber Gençten Büyük Destek

'jibribell' isimli Youtuber genci, çektiği yardım videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi dünyayı gezerek ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunuyor. Kendisinin yolu şimdi de dünyayı gezme hayali kuran İpek ile kesişti.
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Japonya ve Güney Kore'ye gitmek için yaptığı takıları satan İpek'in azmine hayran kalan genç ona destek olmak istedi.
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Cebindeki tüm parayı İpek'e vermesinin ardından, insanları da İpek'e destek olmaya çağırdı.
İşte o video;
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