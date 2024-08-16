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Empati Yapmak Zorunda Kaldı: Çinli Bir Kadın Canlı Bir Şekilde Yemeye Çalıştığı Karides Tarafından Isırıldı

Empati Yapmak Zorunda Kaldı: Çinli Bir Kadın Canlı Bir Şekilde Yemeye Çalıştığı Karides Tarafından Isırıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 20:13

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Her ülkenin damak zeki ve yemek kültürü birbirinden fakrlı elbette. Bir ülkede oldukça normal ve lezzetli bulunan bir yiyecek başka bir ülkede dehşetle karşılanabiliyor. Özellikle bazı ülkelerde deniz hayvanlarının canlı bir şekilde yenmesi birçoğumuza akılalmaz geliyor.

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Çinli bir kadın, gittiği bir restoranda canlı bir şekilde karides yediği anları kaydetmek istedi.

Çinli bir kadın, gittiği bir restoranda canlı bir şekilde karides yediği anları kaydetmek istedi.

Canlı karides kadını ısırınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Canlı karides kadını ısırınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

İşte o anlar;

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