Empati Yapmak Zorunda Kaldı: Çinli Bir Kadın Canlı Bir Şekilde Yemeye Çalıştığı Karides Tarafından Isırıldı

Her ülkenin damak zeki ve yemek kültürü birbirinden fakrlı elbette. Bir ülkede oldukça normal ve lezzetli bulunan bir yiyecek başka bir ülkede dehşetle karşılanabiliyor. Özellikle bazı ülkelerde deniz hayvanlarının canlı bir şekilde yenmesi birçoğumuza akılalmaz geliyor.