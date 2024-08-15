Eğlenmek İsterken Soluğu Hastanede Aldılar: Balık Tutmaya Giden Bir Adam Arkadaşının Oltasına Takıldı

Bazen güzel başlayan şeyler, beklenmeyen talihsizliklerle sona erdirebilir. Her şeyin yolunda gittiği bir anda, hiç ummadığınız bir kaza tüm dengeleri alt üst edebilir. Balık tutmayı çok seven iki arkadaşın başına da böyle bir talihsizlik geldi.
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Balık tutmaya hazırlanan ikiliden birinin attığı olta diğerinin boynuna saplandı.
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Soluğu derhal hastanede alan adam, felaketten kıl payı kurtuldu.
İşte o anlar;
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eminönü köprüsünden geçerken tek korkum bu işte