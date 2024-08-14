Görüş Bildir
Haberler
Video
Bu Nasıl Mümkün Olabilir? Bir Kadın Arkadaşıyla Bilek Güreşi Yaparken Kolu Feci Şekilde Kırıldı

Bu Nasıl Mümkün Olabilir? Bir Kadın Arkadaşıyla Bilek Güreşi Yaparken Kolu Feci Şekilde Kırıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 23:53

İçerik Devam Ediyor

Basit eğlenceler, bazen beklenmedik bir şekilde büyük felaketlerle sonuçlanabiliyor. Bu durumlar yaşanan eğlenceye gölge düşürürken tatsız birer tecrübe olarak da hafızalarımıza kazınıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kadın, arkadaşlıyla geçirdiği eğlenceli bir günde arkadaşlarından biriyle bilek güreşi yaptı.

Bir kadın, arkadaşlıyla geçirdiği eğlenceli bir günde arkadaşlarından biriyle bilek güreşi yaptı.

Beklenmedik bir şekilde kolu kırılan kadının o anları, herkesi şoke ederken kameralarına da anbean yansıdı.

Beklenmedik bir şekilde kolu kırılan kadının o anları, herkesi şoke ederken kameralarına da anbean yansıdı.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın