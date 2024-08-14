Bu Nasıl Mümkün Olabilir? Bir Kadın Arkadaşıyla Bilek Güreşi Yaparken Kolu Feci Şekilde Kırıldı

Basit eğlenceler, bazen beklenmedik bir şekilde büyük felaketlerle sonuçlanabiliyor. Bu durumlar yaşanan eğlenceye gölge düşürürken tatsız birer tecrübe olarak da hafızalarımıza kazınıyor.
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Bir kadın, arkadaşlıyla geçirdiği eğlenceli bir günde arkadaşlarından biriyle bilek güreşi yaptı.
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Beklenmedik bir şekilde kolu kırılan kadının o anları, herkesi şoke ederken kameralarına da anbean yansıdı.
İşte o anlar;
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