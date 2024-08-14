Bir Gözünü Kaybeden Gencin Duruma Üzülmek Yerine Eğlenceli Hale Getirdiği İlginç Göz Koleksiyonu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7XWlg...
Sağlık sorunları hayatın en acımasız gerçeklerinden biri. Bu durum, beklenmedik bir anda hayatımızı alt üst edebilir ve bizi çaresiz bırakabilir. Her insan, bu durumla baş etmek ve hayatı olabildiğince normal bir şekilde sürdürmek için çeşitli yollar bulabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözlerinden birini kaybeden genç, durumu oldukça eğlenceli bir hale getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay göz küresi kullanmak zorunda kalan genç, kendisi için tasarlattığı birbirinden renkli 'göz küreleri' ile bir koleksiyon oluşturdu.
İşte o koleksiyon;
Koleksiyonundaki en pahalı tasarımları da paylaştı;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın