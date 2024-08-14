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Bir Gözünü Kaybeden Gencin Duruma Üzülmek Yerine Eğlenceli Hale Getirdiği İlginç Göz Koleksiyonu

Bir Gözünü Kaybeden Gencin Duruma Üzülmek Yerine Eğlenceli Hale Getirdiği İlginç Göz Koleksiyonu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 16:20

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Sağlık sorunları hayatın en acımasız gerçeklerinden biri. Bu durum, beklenmedik bir anda hayatımızı alt üst edebilir ve bizi çaresiz bırakabilir. Her insan, bu durumla baş etmek ve hayatı olabildiğince normal bir şekilde sürdürmek için çeşitli yollar bulabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7XWlg...
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Gözlerinden birini kaybeden genç, durumu oldukça eğlenceli bir hale getirdi.

Gözlerinden birini kaybeden genç, durumu oldukça eğlenceli bir hale getirdi.

Yapay göz küresi kullanmak zorunda kalan genç, kendisi için tasarlattığı birbirinden renkli 'göz küreleri' ile bir koleksiyon oluşturdu.

Yapay göz küresi kullanmak zorunda kalan genç, kendisi için tasarlattığı birbirinden renkli 'göz küreleri' ile bir koleksiyon oluşturdu.

İşte o koleksiyon;

Koleksiyonundaki en pahalı tasarımları da paylaştı;

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