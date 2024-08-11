Gözyaşlarını Tutamadı: MMA Dövüşçüsü Tracy Cortez Müsabaka İçin Kilosu Uygun Çıkmayınca Saçlarını Kesti

Sporcun her dalı büyük bir emek, özveri ve fedakarlık gerektiriyor. Bu, sporun sadece bedensel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda mental bir disiplin de gerektiriyor. Pek çok sporcu, hedefledikleri başarıya ulaşmak için bazen insanüstü bir çaba gösterebiliyor.
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Amerikalı MMA dövüşçüsü Tracy Cortez, müsabaka için tartıldığı sırada kilosunun gereken değerde olmadığı görüldü.
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Hiç düşünmeden saçlarını kesen kadın, tartıda gereken kiloyu görünce gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlar;
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