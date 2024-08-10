Tenisçi Alexander Bublik'in Yetişemediği Topu Raketini Fırlatarak Karşı Tarafa Geçirdiği Efsane Anlar

Sporun her bir dalı, kendine özgü bir disiplin ve çaba gerektirir. Spora gönül veren her bir sporcu, kendi alanında başarılı olmak ve fark yaratmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Özellikle 2024 Paris Olimpiyatları sürecinde buna fazlasıyla tanık olduk.