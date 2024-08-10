Görüş Bildir
Haberler
Video
Tenisçi Alexander Bublik'in Yetişemediği Topu Raketini Fırlatarak Karşı Tarafa Geçirdiği Efsane Anlar

Tenisçi Alexander Bublik'in Yetişemediği Topu Raketini Fırlatarak Karşı Tarafa Geçirdiği Efsane Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 22:02

İçerik Devam Ediyor

Sporun her bir dalı, kendine özgü bir disiplin ve çaba gerektirir. Spora gönül veren her bir sporcu, kendi alanında başarılı olmak ve fark yaratmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Özellikle 2024 Paris Olimpiyatları sürecinde buna fazlasıyla tanık olduk.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tenisçi Alexander Bublik'in, yetişemediği topa yaptığı müdahale sosyal medyada viral oldu.

Tenisçi Alexander Bublik'in, yetişemediği topa yaptığı müdahale sosyal medyada viral oldu.

Raketi fırlatarak topu karşı tarafa geçirmeyi başaran tenisçinin o hareketi beğeni topladı.

Raketi fırlatarak topu karşı tarafa geçirmeyi başaran tenisçinin o hareketi beğeni topladı.

İşte o hareket;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın