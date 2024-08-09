Boşuna Tüm Madalyaları Toplamıyorlar! Çin'de Çocuklara Verilen Spor Eğitimi Ağzınızı Açık Bırakacak

2024 Paris Olimpiyatları devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından sporcular madalya için ter döküyor. Bu ülkeler arasında Çin, sporcuların yakaladığı başarıyla öne çıkıyor.
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Şimdiden 77 madalyayla en çok madalya kazanan ülke olan Çin'de çocuklara verilen spor eğitimlerinden görüntüler paylaşıldı.
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Çocukların gözyaşları içinde antrenman yaptığı o anlar, başarılarının sırrını ortaya koydu.
İşte o anlar;
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