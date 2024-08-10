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Eda Erdem'in 18 Yaşında Takımın En Genç Oyuncusuyken Oyuna Girdiği Anlar Hayranlarını Duygulandırdı

Eda Erdem'in 18 Yaşında Takımın En Genç Oyuncusuyken Oyuna Girdiği Anlar Hayranlarını Duygulandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 18:06 Son Güncelleme: 10.08.2024 - 18:34

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Filenin Sultanları'nın bronz madalya mücadelesine dakikalar kaldı. Sultanlarımızın Brezilya ile karşı karşıya geleceği maç Kaptan Eda Erdem'in son olimpiyat maçı olacak.

Kaynak: https://x.com/coledusen/status/182190...
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Bu duygusal maça dakikalar kala Eda Erdem'in 18 yaşında takımın en genç oyuncusuyken maça girdiği anlar yeniden hatırlandı.

Bu duygusal maça dakikalar kala Eda Erdem'in 18 yaşında takımın en genç oyuncusuyken maça girdiği anlar yeniden hatırlandı.

“Çok fazla şey beklediğimiz genç bir oyuncumuz.” sözleriyle anons edilen kaptanın o anları, hayranlarını duygulandırdı.

“Çok fazla şey beklediğimiz genç bir oyuncumuz.” sözleriyle anons edilen kaptanın o anları, hayranlarını duygulandırdı.

İşte o video;

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