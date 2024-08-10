Eda Erdem'in 18 Yaşında Takımın En Genç Oyuncusuyken Oyuna Girdiği Anlar Hayranlarını Duygulandırdı

Kaynak: https://x.com/coledusen/status/182190...
Filenin Sultanları'nın bronz madalya mücadelesine dakikalar kaldı. Sultanlarımızın Brezilya ile karşı karşıya geleceği maç Kaptan Eda Erdem'in son olimpiyat maçı olacak.
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Bu duygusal maça dakikalar kala Eda Erdem'in 18 yaşında takımın en genç oyuncusuyken maça girdiği anlar yeniden hatırlandı.
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“Çok fazla şey beklediğimiz genç bir oyuncumuz.” sözleriyle anons edilen kaptanın o anları, hayranlarını duygulandırdı.
İşte o video;
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