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Mansur Yavaş'tan Filenin Sultanları'na Tüyleri Diken Diken Eden Edit: "İnancımız ve Desteğimiz Sizinle!"

Mansur Yavaş'tan Filenin Sultanları'na Tüyleri Diken Diken Eden Edit: "İnancımız ve Desteğimiz Sizinle!"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 13:08

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Ülkemize sayısız gurur yaşatan Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları’nda da her birimize büyük heyecan yaşanıyor. Yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek olan sultanlara, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları başladı.

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Bir önceki maçı tribünden izleyen Mansur Yavaş, Filenin Sultanları'na yarı finalde, yaptığı bir paylaşımla, başarılar diledi.

Bir önceki maçı tribünden izleyen Mansur Yavaş, Filenin Sultanları'na yarı finalde, yaptığı bir paylaşımla, başarılar diledi.

Yavaş'ın paylaştığı video kısa sürede beğeni topladı.

Yavaş'ın paylaştığı video kısa sürede beğeni topladı.

Mansur Başkan videoyu "Atatürk’ün kızları, #Paris2024 'te altın madalya ile tarih yazacak! İnancımız ve desteğimiz her zaman sizinle!" notuyla paylaştı.

Mansur Başkan videoyu "Atatürk’ün kızları, #Paris2024 'te altın madalya ile tarih yazacak! İnancımız ve desteğimiz her zaman sizinle!" notuyla paylaştı.
twitter.com

İşte o video;

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