Dünyada Viral Oldu: Filenin Sultanları'nın İlkin'i Olimpiyat Afişiyle Fleabag'in İkonik Sahnesini Canlandırdı

Filenin Sultanları, çıktıkları her yolculukta olduğu gibi 20204 Paris Olimpiyatları'nda da hem göğsümüzü kabartıyor hem de her birimize büyük bir heyecan yaşatıyor. Elbette bu süreçte mizahlarıyla da her birimizi güldürmeyi ihmal etmiyorlar.
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İlkin Aydın, Olimpiyat Afişi'yle, Fleabag dizisinin ikonik sahnesini canlandırdı.
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Dünya çapında viral olan videoya "Biri bunu yapmalıydı" yorumları yapıldı.
İşte o video;
O sahneyi de buraya bırakalım;
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