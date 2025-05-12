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Kim Ne Dedi? PKK’nın Fesih Açıklamasına Sosyal Medyada Gelen Yorumlar

Kim Ne Dedi? PKK’nın Fesih Açıklamasına Sosyal Medyada Gelen Yorumlar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 20:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklaması ile başlayan ve Abdullah Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısı ile devam eden “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün kritik bir eşik geçildi.

PKK, yaptığı kongre sonrasında silahlı mücadeleyi bıraktığını ve örgütü lağvettiğini duyurdu.

PKK’nın gündemi sarsan açıklamasına sosyal medyada da birçok yorum geldi.

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Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı sonrasında “Terörsüz Türkiye Projesi” başlamıştı.

Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı sonrasında “Terörsüz Türkiye Projesi” başlamıştı.

DEM Parti heyetinin İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmeleri sonrasında Öcalan’dan “silahları bırakın” çağrısı gelmişti.

PKK bugün yaptığı açıklama ile silahlı mücadeleyi sonlandırdıklarını ve örgütü lağvettiklerini açıkladı.

Türkiye’nin gündemindeki olaya sosyal medyada destek olan da vardı eleştiren de. 👇

Türkiye’nin gündemindeki olaya sosyal medyada destek olan da vardı eleştiren de. 👇
twitter.com

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twitter.com

'PKK’ya diz çöktüren, silah bıraktıran adam gibi adama Recep Tayyip Erdoğan denir!

İşte bu yüzden sana düşmanlar.

İşte bu yüzden seni sevmiyorlar.'

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'PKK'nın kendisini feshedip silâh bıraktığını açıklaması başarıdır.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan'ı reddeden, terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadeleyi Türk-Kürt savaşı olarak tanımlayan ve 'Kürt Soykırımı'ndan söz eden PKK fesih açıklaması 'Terörsüz Türkiye' hedefinin çok ötesinde ağır ve kabul edilemez ifadeler içermektedir.

Bunlar Sevr özlemiyle kaleme alınmış, reddedilmesi gereken dayatmalardır.'

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'2023'de bize CHPKKlı diyenler, şimdi de 'CHPliler PKK silah bıraktı diye üzülüyor.' diyorlar. :))))) Kafayı yersin'

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'PKK silah bıraktı' is the new 'Karadeniz'de doğalgaz bulundu.'

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'PKK’nın sol ideolojik jargonla yazdığı metinden bölümler alıp buradan argüman üretmek fotoğrafın bütününü kaçırmaktır.

Bu tür ideolojik terör örgütlerinin açıklamalarında kendi tabanlarını rahatlatacak cümleler mutlaka olur.

Sonuç itibariyle örgüt silah bıraktı, kendini feshetti.

Ne ülkenin üniter yapısı, ne toprak bütünlüğü ne anayasal düzeni değişti.

Eleştirenler ne istiyor acaba? Örgüt silah bırakmasın, çatışma sürsün, şehit gelmeye devam mı etsin?'

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'Her şey bir SİHAyla başladı'

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'Ekranlar 40 yıldır Kürt meselesini yanlış okuyan emekli askerler ve ultra-ulusalcı fanatiklerle dolu. PKK silah bıraktı diye cinnet geçiriyorlar. Çünkü bu mesele üzerinden kurdukları düzen sona eriyor, ekmekleri kesiliyor. O yüzden bu kadar yüksek perdeden konuşuyorlar.'

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'Kandan beslenen sivrisinekler uçuşmaya başlamış. Bugün onların kara günü, bırakın vızıldasınlar.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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