Kim Ne Dedi? PKK’nın Fesih Açıklamasına Sosyal Medyada Gelen Yorumlar

'PKK’nın sol ideolojik jargonla yazdığı metinden bölümler alıp buradan argüman üretmek fotoğrafın bütününü kaçırmaktır.

Bu tür ideolojik terör örgütlerinin açıklamalarında kendi tabanlarını rahatlatacak cümleler mutlaka olur.

Sonuç itibariyle örgüt silah bıraktı, kendini feshetti.

Ne ülkenin üniter yapısı, ne toprak bütünlüğü ne anayasal düzeni değişti.

Eleştirenler ne istiyor acaba? Örgüt silah bırakmasın, çatışma sürsün, şehit gelmeye devam mı etsin?'