Kim Ne Dedi? PKK’nın Fesih Açıklamasına Sosyal Medyada Gelen Yorumlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklaması ile başlayan ve Abdullah Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısı ile devam eden “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün kritik bir eşik geçildi.
PKK, yaptığı kongre sonrasında silahlı mücadeleyi bıraktığını ve örgütü lağvettiğini duyurdu.
PKK’nın gündemi sarsan açıklamasına sosyal medyada da birçok yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı sonrasında “Terörsüz Türkiye Projesi” başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin gündemindeki olaya sosyal medyada destek olan da vardı eleştiren de. 👇
. 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın