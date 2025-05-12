ABD’den PKK’nın Fesih Kararına İlk Tepki: "Medeniyet İçin Zafer"
“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK bugün silahlı mücadeleyi bıraktığını ve örgütü lağvettiğini açıklamıştı.
ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder.” ifadeleri yer aldı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün kritik bir gelişme yaşandı.
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ABD Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada PKK’nın fesih kararı değerlendirildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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