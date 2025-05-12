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ABD’den PKK’nın Fesih Kararına İlk Tepki: "Medeniyet İçin Zafer"

ABD’den PKK’nın Fesih Kararına İlk Tepki: "Medeniyet İçin Zafer"

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 20:46

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK bugün silahlı mücadeleyi bıraktığını ve örgütü lağvettiğini açıklamıştı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder.” ifadeleri yer aldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün kritik bir gelişme yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün kritik bir gelişme yaşandı.

PKK, 12. Kongresi’nde aldığı kararları duyurdu. Yapılan açıklamada, silahlı mücadeleyi sonlandırdıklarını, örgütün lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile PKK’yı feshettikleri duyuruldu.

ABD Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada PKK’nın fesih kararı değerlendirildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada PKK’nın fesih kararı değerlendirildi.

Hem Türkçe hem de İngilizce olarak yapılan açıklamada, “Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur.” ifadeleri yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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