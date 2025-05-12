ABD’den PKK’nın Fesih Kararına İlk Tepki: "Medeniyet İçin Zafer"

Hem Türkçe hem de İngilizce olarak yapılan açıklamada, “Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur.” ifadeleri yer aldı.