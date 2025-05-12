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Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül’den PKK Açıklaması: "Artık Kimse Ağlamasın Diye Onay Veririm"

Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül’den PKK Açıklaması: "Artık Kimse Ağlamasın Diye Onay Veririm"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 19:14

Eren Bülbül, Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 15 yaşında şehit edilmişti. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, PKK’nın fesih kararı ile ilgili “PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren’ler daha şehit edilmeyecekse, şehit annesi olarak bu işe onay veririz' dedi.

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15 yaşındaki Eren Bülbül, Trabzon’da 11 Ağustos 2017’de Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit düşmüştü.

15 yaşındaki Eren Bülbül, Trabzon’da 11 Ağustos 2017’de Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit düşmüştü.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, PKK’nın fesih kararını duyurmasını değerlendirdi.

“Devletimiz, milletimiz ne yaparsa o yolda yürümek zorundayız”

“Devletimiz, milletimiz ne yaparsa o yolda yürümek zorundayız”

'PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren’ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz' diyen Ayşe Bülbül, 'Bir şehit ailesi olarak devletimiz, milletimiz ne yaparsa biz o yolda yürümek zorundayız. Bizim evlatlarımız şehit edildi yanımızdan ayrıldı. Benim 13 tane evladım vardı ama ben evlatlarımız gecekonduda büyütürken hiçbirinin kokusuna doyamadım. Evlatlarım kokularına hasretim. Bilsem böyle olacağını önümden hiç ayırmazdım. PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren’ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Daha kimse ağlamasın. Benim hiçbir şey yıkamazdı. Eren’in acısı beni bitirdi. Eren’ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm. Daha şehit olmayacak diyerek bize gözdağı verirlerse ne olacak. Eğer bunlar tamamen silah bırakacaksa bizde onay verelim' şeklinde konuştu.

“Keşke yıllar önce bıraksalardı”

“Keşke yıllar önce bıraksalardı”

PKK’nın silah bırakacağına inanmadığını belirten Ayşe Bülbül, 'Yıllar önce bıraksaydılar. Hiçbir şehit olmasaydı. Eren’in ne suçu günahı vardı. Hiçbir anne ağlamasın, hiçbir baba gözyaşı dökmesin. Bunlar canı gönülden silah bırakıp bizimle birlik olursalar tabi ki şehit annesi olarak onay veririm. Eğer boşluğa düşürüp evet biz silah bırakıyoruz deyip de devam ederseler o zaman ne olacak. Bu sorunun cevabını kime soracağız. Bunların arkasında duranlar kolay kolayına silah bırakmazlar. Şehitlerimizi, şehit etmekten vazgeçmezler. Eren’in bedeninde 17 tane kurşun vardı. Ne suçu, günahı vardı. Bunların bırakacağına inanmıyorum. Bırakıyoruz diyecekler bize gözdağı verecekler yine bırakmayacaklar. Ben gözümün nurunu kaybettim. Bunların kalleşliğine akıl ermez. Ben bırakacaklarını ummuyorum. Bıraksınlar Eren’ler, Ahmet’ler, Mehmet’ler şehit edilmesin. Madem bırakacaklar Diyarbakır’daki annelerin evlatlarını niye göndermediler. Ben evlatlarımın birisini şehit verdim hepsini vermeye hazırım' ifadelerini kullandı.

Ayşe Bülbül'ün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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