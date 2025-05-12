Eren Bülbül’ün Annesi Ayşe Bülbül’den PKK Açıklaması: "Artık Kimse Ağlamasın Diye Onay Veririm"
Eren Bülbül, Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 15 yaşında şehit edilmişti. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, PKK’nın fesih kararı ile ilgili “PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren’ler daha şehit edilmeyecekse, şehit annesi olarak bu işe onay veririz' dedi.
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15 yaşındaki Eren Bülbül, Trabzon’da 11 Ağustos 2017’de Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit düşmüştü.
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“Devletimiz, milletimiz ne yaparsa o yolda yürümek zorundayız”
“Keşke yıllar önce bıraksalardı”
Ayşe Bülbül'ün açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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