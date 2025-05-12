Trump Açıkladı: "Perşembe Günü İstanbul’a Gelebilirim"
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması halinde kendisinin de görüşmeye şahsen katılabileceğini açıkladı.
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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Trump: Perşembe günü İstanbul’a gelebilirim.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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