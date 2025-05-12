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Trump Açıkladı: "Perşembe Günü İstanbul’a Gelebilirim"

Trump Açıkladı: "Perşembe Günü İstanbul’a Gelebilirim"

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 18:02 Son Güncelleme: 12.05.2025 - 18:11

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması halinde kendisinin de görüşmeye şahsen katılabileceğini açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İstanbul’da herhangi bir şart olmadan görüşmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski ise İstanbul’da Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Rusya’dan, Zelenski’nin son teklifine henüz cevap gelmedi.

Trump: Perşembe günü İstanbul’a gelebilirim.

Trump: Perşembe günü İstanbul’a gelebilirim.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması halinde kendisinin de görüşmeye şahsen katılabileceğini açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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