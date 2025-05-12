Trump Açıkladı: "Perşembe Günü İstanbul’a Gelebilirim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İstanbul’da herhangi bir şart olmadan görüşmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski ise İstanbul’da Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Rusya’dan, Zelenski’nin son teklifine henüz cevap gelmedi.