Putin’den Gece Yarısı Ateşkes Açıklaması: "Artık Bu Savaşı Bitirmek İstiyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ile ilgili 3. kez ateşkes çağrısı yaptı. 15 Mayıs’ta Ukrayna ile koşulsuz olarak İstanbul’da görüşmeye hazır olduklarını söyleyen Putin, “Artık bu savaşı bitirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Putin, barış görüşmelerinde önemli bir pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Putin’in açıklamalarını sevinçle karşıladı.