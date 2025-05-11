Putin’den Gece Yarısı Ateşkes Açıklaması: "Artık Bu Savaşı Bitirmek İstiyorum"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ile ilgili 3. kez ateşkes çağrısı yaptı. 15 Mayıs’ta Ukrayna ile koşulsuz olarak İstanbul’da görüşmeye hazır olduklarını söyleyen Putin, “Artık bu savaşı bitirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Putin, barış görüşmelerinde önemli bir pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini söyledi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Putin’in açıklamalarını sevinçle karşıladı.
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Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır süren savaş sebebiyle yüzbinlerce insan hayatını kaybetti.
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim”
Trump’tan Putin’in açıklamalarına yorum gecikmedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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