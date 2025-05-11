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Putin’den Gece Yarısı Ateşkes Açıklaması: "Artık Bu Savaşı Bitirmek İstiyorum"

Putin’den Gece Yarısı Ateşkes Açıklaması: "Artık Bu Savaşı Bitirmek İstiyorum"

Vladimir Putin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.05.2025 - 10:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ile ilgili 3. kez ateşkes çağrısı yaptı. 15 Mayıs’ta Ukrayna ile koşulsuz olarak İstanbul’da görüşmeye hazır olduklarını söyleyen Putin, “Artık bu savaşı bitirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Putin, barış görüşmelerinde önemli bir pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Putin’in açıklamalarını sevinçle karşıladı.

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Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır süren savaş sebebiyle yüzbinlerce insan hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır süren savaş sebebiyle yüzbinlerce insan hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yarısı gazetecilere devam eden savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

“Artık bu savaşı bitirmek istiyorum” diyen Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da hiçbir şart olmadan görüşmeye hazır olduklarını duyurdu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim”

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini de açıkladı.

Putin, 'Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız'  değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump’tan Putin’in açıklamalarına yorum gecikmedi.

Trump’tan Putin’in açıklamalarına yorum gecikmedi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” ifadelerini kullandı.

“Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” değerlendirmesini yapan Trump, “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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