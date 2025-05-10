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CHP'den İmamoğlu Davası İçin Kanun Teklifi Yapıldı

CHP'den İmamoğlu Davası İçin Kanun Teklifi Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 22:54

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davaların TRT ekranlarından canlı yayınlanabilmesi için 4 maddelik bir kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde, kamuoyunun seçtiği yetkililere dair yargı süreçlerini şeffaf biçimde izleyebilmesi gerektiği vurgulanarak, “Vatandaşlar, kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve savunmaları doğrudan öğrenme fırsatı bulacaktır” ifadeleri yer aldı.

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CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaların TRT ekranlarından canlı yayınlanabilmesi için bir kanun teklifi hazırladı.

CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaların TRT ekranlarından canlı yayınlanabilmesi için bir kanun teklifi hazırladı.

Teklifin gerekçesinde, 'Bu teklifle birlikte vatandaşların seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına da sahip olacaktır. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilebilecektir' ifadelerine yer verildi.

Teklifte üç vekilin ismi var.

Teklifte üç vekilin ismi var.

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in imzasını taşıyan kanun teklifiyle, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmaların kamuoyuna açık şekilde yayınlanmasının önü açılmak isteniyor. Teklifte, sanık, mağdur veya suçtan zarar görenin rızasıyla, kovuşturma evresindeki duruşmaların ilgili mahkeme kararı doğrultusunda TRT veya internet üzerinden canlı yayınlanması öngörülüyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 4 maddelik kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

TBMM Başkanlığı'na sunulan 4 maddelik kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

'Her türlü suça dair duruşmanın değil, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen davaların ses ya da görüntülü kaydı veya nakline olanak sağlanmaktadır. Bu şartların sağlanması durumunda ses ya da görüntülü kayıt veya nakle de ilgili mahkeme tarafından karar verebilecektir. Maddede yer aldığı biçimde ses ya da görüntülü kayıt veya nakil konusunda ise bu alanda teknolojik imkanları ile en geniş nüfusa ulaşabilecek olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu veya belirlenen internet ortamında yayına ilgili mahkeme tarafından karar verilerek yetkilendirilme yoluna gidilmektedir.

Bu teklifle birlikte vatandaşların seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına da sahip olacaktır. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilebilecektir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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