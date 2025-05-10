CHP'den İmamoğlu Davası İçin Kanun Teklifi Yapıldı
CHP, Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davaların TRT ekranlarından canlı yayınlanabilmesi için 4 maddelik bir kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde, kamuoyunun seçtiği yetkililere dair yargı süreçlerini şeffaf biçimde izleyebilmesi gerektiği vurgulanarak, “Vatandaşlar, kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve savunmaları doğrudan öğrenme fırsatı bulacaktır” ifadeleri yer aldı.
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CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaların TRT ekranlarından canlı yayınlanabilmesi için bir kanun teklifi hazırladı.
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Teklifte üç vekilin ismi var.
TBMM Başkanlığı'na sunulan 4 maddelik kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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