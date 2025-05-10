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İmamoğlu Paylaşımlarını Çıktı Alarak Sokaklarda Dağıtan Burak Saldıroğlu Tutuklandı

İmamoğlu Paylaşımlarını Çıktı Alarak Sokaklarda Dağıtan Burak Saldıroğlu Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 21:53

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını basıp sokakta dağıtan avukat Burak Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Saldıroğlu’nun bu eylemi sosyal medyada paylaşması, hakkında soruşturma başlatılmasına neden oldu.

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Ekrem İmamoğlu'nun tweetlerini sokakta dağıtıyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun tweetlerini sokakta dağıtıyordu.

CHP’nin önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Avukat Burak Saldıroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını çıktı alarak sokaklarda dağıttığı ve bu anları sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

Avukat Burak Saldıroğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Gün boyu emniyet ve adliyede süreci takip eden meslektaşları, verilen tutuklama kararını alkışlarla protesto etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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muhalefetin Messi’siymiş. Haksızlık adama nasıl dokunmuşsa artık, neleri göze alıyor. Bazısıda haksızlık görünce morali bozulmasın diye kanal değiştirir.