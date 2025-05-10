İmamoğlu Paylaşımlarını Çıktı Alarak Sokaklarda Dağıtan Burak Saldıroğlu Tutuklandı
19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını basıp sokakta dağıtan avukat Burak Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Saldıroğlu’nun bu eylemi sosyal medyada paylaşması, hakkında soruşturma başlatılmasına neden oldu.
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Ekrem İmamoğlu'nun tweetlerini sokakta dağıtıyordu.
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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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muhalefetin Messi’siymiş. Haksızlık adama nasıl dokunmuşsa artık, neleri göze alıyor. Bazısıda haksızlık görünce morali bozulmasın diye kanal değiştirir.