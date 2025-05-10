İmamoğlu Paylaşımlarını Çıktı Alarak Sokaklarda Dağıtan Burak Saldıroğlu Tutuklandı

Avukat Burak Saldıroğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Gün boyu emniyet ve adliyede süreci takip eden meslektaşları, verilen tutuklama kararını alkışlarla protesto etti.