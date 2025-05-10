İYİ Parti'den Kanun Teklifi: Üçüncü Çocuğu Doğuran Anne KPSS'siz Memur Olsun
Türkiye'deki azalan genç nüfus birçok kurumu harekete geçirdi. Birçok kurumdan nüfusla ilgili çalışmalar ve öneriler geliyor. Bir öneri de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti sunmuş olduğu kanun teklifinde ülkenin kanayan yaralarından biri olan KPSS'yi de dahil ederek ortak bir teklif hazırladı.
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Üçüncü çocuk sonrası KPSS şartı aranmayacak.
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Teklifteki şartlar ise belirlendi.
Neden böyle bir kanun teklifi hazırlandı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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