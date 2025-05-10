İYİ Parti'den Kanun Teklifi: Üçüncü Çocuğu Doğuran Anne KPSS'siz Memur Olsun

Türkiye’de doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 iken, 2023 itibarıyla 1,51’e kadar geriledi. Bu oran, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,10’un oldukça altında kalıyor. Bu durum, Türkiye’nin gelecekte ciddi bir nüfus daralması riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, yaşlı nüfusun oranı giderek artıyor. 2024’te %10,6 olan 65 yaş üstü nüfusun 2080 yılında %33,4’e ulaşması bekleniyor. Kadınların sosyal güvencesi ve ekonomik gücü zayıf kalırken, Türkiye Aktif Yaşlanma Endeksi’nde AB ortalamasının gerisinde yer alıyor. Bu da yaşlanan nüfusla birlikte kadınların daha fazla sosyal ve ekonomik kırılganlık yaşayabileceğine işaret ediyor.