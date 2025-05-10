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İYİ Parti'den Kanun Teklifi: Üçüncü Çocuğu Doğuran Anne KPSS'siz Memur Olsun

İYİ Parti'den Kanun Teklifi: Üçüncü Çocuğu Doğuran Anne KPSS'siz Memur Olsun

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 18:21

Türkiye'deki azalan genç nüfus birçok kurumu harekete geçirdi. Birçok kurumdan nüfusla ilgili çalışmalar ve öneriler geliyor. Bir öneri de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti sunmuş olduğu kanun teklifinde ülkenin kanayan yaralarından biri olan KPSS'yi de dahil ederek ortak bir teklif hazırladı.

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Üçüncü çocuk sonrası KPSS şartı aranmayacak.

Üçüncü çocuk sonrası KPSS şartı aranmayacak.

Türkiye'de giderek azalan doğum oranlarına karşı yeni bir teşvik düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Teklife göre, üçüncü çocuğunu doğuran annelere devlet dairelerinde memuriyet imkanı tanınacak. Dikkat çeken nokta ise, bu fırsat için KPSS sınavına girme şartının bulunmaması.

Teklifteki şartlar ise belirlendi.

Teklifteki şartlar ise belirlendi.

İşte İYİ Parti'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu teklifin detayları madde madde:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara, kamu kurumlarında memur olarak istihdam hakkı verilecek.

  • Bu kapsamda KPSS şartı aranmayacak, atamalar kura yöntemiyle yapılacak.

  • İlkokul ve ortaokul mezunları 'hizmetli' kadrolarına; lise ve üniversite mezunları ise eğitimlerine uygun 'memur' kadrolarına yerleştirilecek.

  • Atama süreci en fazla 30 gün içinde tamamlanacak.

  • Adaylarda şu şartlar aranacak:

  • - Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

  • - Kamu hizmetinden yasaklı olmamak

  • - Sağlık yönünden görev yapmaya elverişli olmak

Neden böyle bir kanun teklifi hazırlandı?

Neden böyle bir kanun teklifi hazırlandı?

Türkiye’de doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 iken, 2023 itibarıyla 1,51’e kadar geriledi. Bu oran, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,10’un oldukça altında kalıyor. Bu durum, Türkiye’nin gelecekte ciddi bir nüfus daralması riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, yaşlı nüfusun oranı giderek artıyor. 2024’te %10,6 olan 65 yaş üstü nüfusun 2080 yılında %33,4’e ulaşması bekleniyor. Kadınların sosyal güvencesi ve ekonomik gücü zayıf kalırken, Türkiye Aktif Yaşlanma Endeksi’nde AB ortalamasının gerisinde yer alıyor. Bu da yaşlanan nüfusla birlikte kadınların daha fazla sosyal ve ekonomik kırılganlık yaşayabileceğine işaret ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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