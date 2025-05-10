PKK ile Mücadelenin 40 Yıllık Ekonomik Maliyeti 2 Trilyon Dolar: Bu Parayla Ne Yapılabilirdi?

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar atılırken PKK ile mücadelenin ekonomiye etkisi de gözardı edilecek cinsten değil. PKK ile mücadelenin 40 yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 2 trilyon dolar olduğu biliniyor.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün Türkiye’ye hesaplanabilir toplam maliyetinin 3 trilyon 722 milyar lira olduğunu ifade etmiş, '1984-2019 tarihleri arası, terörün hesaplanabilir toplam maliyeti yaklaşık 3 trilyon 722 milyar liradır' ifadelerini kullanmıştı.