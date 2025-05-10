PKK ile Mücadelenin 40 Yıllık Ekonomik Maliyeti 2 Trilyon Dolar: Bu Parayla Ne Yapılabilirdi?
Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni bir sayfa açıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı tarihi konuşmanın ardından dört ay sonra 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı gelmişti. Bu çağrının ardından ise PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresinin toplandığını duyurdu. Siyasi isimler bu açıklamayla yeni bir sayfa açılacağını belirtirken Terörsüz Türkiye ekonomisi de merak ediliyor. Peki PKK ile mücadelenin maliyeti ne kadar? Bu parayla ne yapılabilirdi?
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PKK ile mücadelenin 40 yıllık ekonomik maliyeti 2 trilyon dolar.
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CNN Türk yayınına katılan ekonomist Prof. Abdulkadir Develi, “Terörsüz Türkiye ekonomisi ne vaadediyor?” sorusunu yanıtladı.
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Peki, bu parayla ne yapılabilirdi?
İstanbul’da tüm riskli binalar 2 trilyon dolar ile yeniden yapılabilirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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