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PKK ile Mücadelenin 40 Yıllık Ekonomik Maliyeti 2 Trilyon Dolar: Bu Parayla Ne Yapılabilirdi?

PKK ile Mücadelenin 40 Yıllık Ekonomik Maliyeti 2 Trilyon Dolar: Bu Parayla Ne Yapılabilirdi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 16:34

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni bir sayfa açıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı tarihi konuşmanın ardından dört ay sonra 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı gelmişti. Bu çağrının ardından ise PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresinin toplandığını duyurdu. Siyasi isimler bu açıklamayla yeni bir sayfa açılacağını belirtirken Terörsüz Türkiye ekonomisi de merak ediliyor. Peki PKK ile mücadelenin maliyeti ne kadar? Bu parayla ne yapılabilirdi?

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PKK ile mücadelenin 40 yıllık ekonomik maliyeti 2 trilyon dolar.

PKK ile mücadelenin 40 yıllık ekonomik maliyeti 2 trilyon dolar.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar atılırken PKK ile mücadelenin ekonomiye etkisi de gözardı edilecek cinsten değil. PKK ile mücadelenin 40 yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 2 trilyon dolar olduğu biliniyor. 

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün Türkiye’ye hesaplanabilir toplam maliyetinin 3 trilyon 722 milyar lira olduğunu ifade etmiş, '1984-2019 tarihleri arası, terörün hesaplanabilir toplam maliyeti yaklaşık 3 trilyon 722 milyar liradır' ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk yayınına katılan ekonomist Prof. Abdulkadir Develi, “Terörsüz Türkiye ekonomisi ne vaadediyor?” sorusunu yanıtladı.

CNN Türk yayınına katılan ekonomist Prof. Abdulkadir Develi, “Terörsüz Türkiye ekonomisi ne vaadediyor?” sorusunu yanıtladı.

“İfade ettiğiniz gibi 2 trilyon dolar ve bu parayla ne yapılabilirdi buna dair örnekler de son derece güzel. Bütçeyi rahatlatacak adım olarak nitelendirebiliriz.Bölgesel olarak tüm bölgeleri kapsayan büyüme modelinin ortaya çıkması. Bu adım bu nedenle çok önemli. Bizim emeğe, toprağa, sermayeye ihtiyacımız var. 78 bin varillik üretim var Gabar Dağı’nda. Yıllardır enerji kaynaklı açık veriyorduk. Önümüzdeki süreçte bölgenin refahı ve üretimin artması açısından oldukça. Dünyada türbülans var. Türbülansa karşı pozisyonunu koruyan bir Türkiye ekonomisi var. Terörsüz Türkiye ile birlikte bu güç daha görünür hale gelecek. Siyasi istikrara ve ekonomik istikrara sahip olacak Türkiye’nin bölgedeki etkisi yükselecek.

Tersine göçün gerçekleşmesiyle birlikte üretim kabiliyetinin artacak olması ekonomik refahın artması anlamına gelecek. Bütçe üzerindeki yükü azaltacak, TL’yi güçlü hale getirecek.”

Kaynak

O açıklamaları buradan izleyebilirsiniz 👇

Peki, bu parayla ne yapılabilirdi?

Peki, bu parayla ne yapılabilirdi?

  • 100 adet İstanbul 3’üncü köprüsü

  • 100 adet ölçekli barajlar

  • 100 bin km hızlı tren demiryolu

  • 100 bin km yeni yol ve otoban

  • 1000 adet hidroelektrik santrali

  • 1000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı

  • 1000 adet 1000 yataklı şehir hastanesi

  • 1000 adet 1000 yataklı hastane

  • 1000 adet 1000 kişilik kütüphane

  • 1000 adet 24 derslikli okul

  • 1,24 milyon öğretmenin 10 yıllık maaşı

  • 3,1 milyon sosyal konut

İstanbul’da tüm riskli binalar 2 trilyon dolar ile yeniden yapılabilirdi.

İstanbul’da tüm riskli binalar 2 trilyon dolar ile yeniden yapılabilirdi.

PKK ile mücadeleye harcanan 2 trilyon dolar İstanbul’un dönüşümünde önemli bir rol oynayabilirdi. Resmi rakamlara göre İstanbul’da 1.5 milyon riskli daire bulunuyor. Bu yapıların büyük kısmı 1999 yılı öncesi yapılan binalar. Bir dairenin ortalama dönüşüm maliyeti 150 bin-200 bin dolar olarak hesaplanıyor.  İstanbul’un tüm riskli yapı stoku dönüştürülse bile yaklaşık 300-400 milyar dolar arasında bir bütçe yeterli olabilir.

Öte yandan 2 trilyon dolar ile dar gelirli vatandaşlara yönelik en az 5 milyon sosyal konut inşa edilebilirdi. Türkiye genelinde tüm riskli yapı stoğu dönüştürülebilirdi. Tüm emeklilerin maaşı en az asgari ücret düzeyine çıkarılabilirdi.

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Milli eğitim bütçesinin tam 49 katı!

Milli eğitim bütçesinin tam 49 katı!

2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı eğitim bütçesi 2 trilyon 186 milyar lira. Yani 2 trilyon dolar MEB bütçesinin tam 49 katı. Bu bütçe ile Türkiye’nin eğitim sistemi yarım yüzyıl boyunca finanse edilebilirdi. Öğretmen maaşları, altyapı yatırımları, teknolojik donanım, okul yapımı ve ücretsiz eğitim imkânları dünyanın en gelişmiş ülkeleri seviyesine taşınabilirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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