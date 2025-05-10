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İddia: Abdullah Öcalan'ın Cezaevi Koşulları İyileştirildi, Geniş Yere Taşındı

İddia: Abdullah Öcalan'ın Cezaevi Koşulları İyileştirildi, Geniş Yere Taşındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 14:13

Terörsüz Türkiye Projesi sürecinde flaş gelişme yaşandı. PKK beklenen açıklamayı yaptı ve kongresinin toplandığını duyurdu. PKK’nın “Tarihi kararlar alındı” açıklamasının ardından önümüzdeki günlerde neler yaşanacağı ve sürecin nasıl devam edeceği merak ediliyor. Sürece dair meraklar sürerken İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları da gündeme geldi. Gazeteci Ayşe Yıldırım, Öcalan’ın koşullarının iyileştirildiğini ileri sürerek Kısa Dalga’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=mjzIG...
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PKK'nın kongre açıklamasıyla birlikte Terörsüz Türkiye Projesi’nde önemli bir adım atılırken kongre kararı olumlu karşılandı. Pek çok siyasi isim ‘güzel haberlerin’ eli kulağında olduğunu belirtti.

PKK'nın kongre açıklamasıyla birlikte Terörsüz Türkiye Projesi’nde önemli bir adım atılırken kongre kararı olumlu karşılandı. Pek çok siyasi isim ‘güzel haberlerin’ eli kulağında olduğunu belirtti.

PKK’nın 9 Mayıs Cuma günü yayımladığı açıklama şöyle:

'PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında başarıyla yapıldı. Kongre, bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi.

PKK 12. Kongresi, Önder Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine toplandı ve başta Önder Apo’yu özlem ve saygıyla selamlayarak, Önder Abdullah Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirdi. Ayrıca PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı.

Bu çerçevede PKK 12. Kongresi, Önder Apo’nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı.

Mayıs Şehitler Ayında gerçekleşen 12. PKK Kongresi, 52 yıllık tarihi mücadelenin tüm kahraman şehitlerini saygı, sevgi ve minnetle andı. Yurtsever halkımızı ve tüm demokratik sosyalist güçleri, başta şehitlerimiz olmak üzere 52 yıllık büyük mücadelenin ortaya çıkardığı tüm ulusal ve demokratik değerleri doğru sahiplenmeye, yaşamaya ve yaşatmaya çağırdı.

PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan şehit Sırrı Süreyya Önder’i de saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Önder Apo’ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı.'

Bundan sonra sürecin ve atılacak adımların nasıl olacağı merak edilirken Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları da gündeme geldi.

Bundan sonra sürecin ve atılacak adımların nasıl olacağı merak edilirken Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları da gündeme geldi.

Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Kemal Göktaş, Kısa Dalga'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Öcalan'ın cezaevi koşullarında iyileşme olduğunu belirtti.

"Daha geniş yere taşındı, koşullarında büyük iyileştirme yapıldı."

"Daha geniş yere taşındı, koşullarında büyük iyileştirme yapıldı."

Gazeteci Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

'Öğrendiğim kadarıyla Öcalan’ın koşullarında hayli iyileştirmeye gidilmiş. Öcalan ile birlikte kimi mahkumlar vardı. İmralı’da son açıklama yapılırken hep beraber verilen bir fotoğraf vardı. Sekreterya oluşturulduğu bilgisine ulaştım. 11 kişilik çalışma grubu oluşturulmuş. Daha önceki çözüm sürecin PKK hükümlülerinden oluşturulan sekreterya oluşturulmuştu. Daha iyi yerde tutulduğu ve hatta adada serbest dolaştığı imkanı -belli gözetimler altında- verildiği söyleniyor. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin Avrupa’da çeşitli kuruluşlarla Öcalan’ın koşullarının iyi olduğuna dair bilgi verildiği biliniyor.

Daha geniş yere taşındığını söyleyebiliriz. Birçok yayın kuruluşlarında çıkıyor Öcalan’a ev hazırlanacak falan diye. Ancak Öcalan kendi güvenliği açısında İmralı’dan başka yere gitmeyi düşünmüyor. Büyük iyileştirilmenin yapıldığını biliyoruz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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