İddia: Abdullah Öcalan'ın Cezaevi Koşulları İyileştirildi, Geniş Yere Taşındı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=mjzIG...
Terörsüz Türkiye Projesi sürecinde flaş gelişme yaşandı. PKK beklenen açıklamayı yaptı ve kongresinin toplandığını duyurdu. PKK’nın “Tarihi kararlar alındı” açıklamasının ardından önümüzdeki günlerde neler yaşanacağı ve sürecin nasıl devam edeceği merak ediliyor. Sürece dair meraklar sürerken İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları da gündeme geldi. Gazeteci Ayşe Yıldırım, Öcalan’ın koşullarının iyileştirildiğini ileri sürerek Kısa Dalga’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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PKK'nın kongre açıklamasıyla birlikte Terörsüz Türkiye Projesi’nde önemli bir adım atılırken kongre kararı olumlu karşılandı. Pek çok siyasi isim ‘güzel haberlerin’ eli kulağında olduğunu belirtti.
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Bundan sonra sürecin ve atılacak adımların nasıl olacağı merak edilirken Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları da gündeme geldi.
"Daha geniş yere taşındı, koşullarında büyük iyileştirme yapıldı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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