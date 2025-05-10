Gazeteci Hadi Özışık Canlı Yayında Kürtçe Ağıt Yaktı

PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplamasının ardından Terörsüz Türkiye Projesi kapsamında yeni bir sürece girildi. Canlı yayınlarda yeni süreç değerlendirilirken dikkat çeken anlar da yaşanıyor. Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de yayınlanan Tartışma Zemini programında Kürtçe ağıt yaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar kameralara böyle yansıdı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Kürtçe şarkı dinlemek için Erivan radyosuna kulak kabartırdık.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın