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Gazeteci Hadi Özışık Canlı Yayında Kürtçe Ağıt Yaktı

Gazeteci Hadi Özışık Canlı Yayında Kürtçe Ağıt Yaktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 10:29

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PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplamasının ardından Terörsüz Türkiye Projesi kapsamında yeni bir sürece girildi. Canlı yayınlarda yeni süreç değerlendirilirken dikkat çeken anlar da yaşanıyor. Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de yayınlanan Tartışma Zemini programında Kürtçe ağıt yaktı.

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O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

“Kürtçe şarkı dinlemek için Erivan radyosuna kulak kabartırdık.”

“Kürtçe şarkı dinlemek için Erivan radyosuna kulak kabartırdık.”

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de yayınlanan Tartışma Zemini programında Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Özışık, “Leyla Zana, Orhan Doğan… Meclis’te sadece Kürtçe konuştukları için cezaevinde yattılar. Orhan Doğan, cezaevinde hastalandı ve vefat etti. Kürtçe bir şarkı dinlemek için Erivan radyosuna kulak kabartırdık. Bir türkü ya… Bugüne bakıyoruz bambaşka bir şey” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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