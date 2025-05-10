Gazeteci Hadi Özışık Canlı Yayında Kürtçe Ağıt Yaktı

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de yayınlanan Tartışma Zemini programında Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Özışık, “Leyla Zana, Orhan Doğan… Meclis’te sadece Kürtçe konuştukları için cezaevinde yattılar. Orhan Doğan, cezaevinde hastalandı ve vefat etti. Kürtçe bir şarkı dinlemek için Erivan radyosuna kulak kabartırdık. Bir türkü ya… Bugüne bakıyoruz bambaşka bir şey” dedi.